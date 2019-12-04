Дзюба сфотографировался в хоккейной экипировке перед «Русской классикой»
4 декабря 2019, 16:15
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал свою фотографию в хоккейной форме и с клюшкой. Он анонсировал хоккейные матчи на «Газпром Арене».
— 15 и 19 декабря «Русская классика! Хоккей! Газпром Арена!, — написал футболист в Instagram.
15 декабря в матче «Кубка Первого канала» сборная России сыграет с командой Финляндии. 19 декабря арена примет матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА.
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