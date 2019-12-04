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Дзюба сфотографировался в хоккейной экипировке перед «Русской классикой»

4 декабря 2019, 16:15
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал свою фотографию в хоккейной форме и с клюшкой. Он анонсировал хоккейные матчи на «Газпром Арене».

— 15 и 19 декабря «Русская классика! Хоккей! Газпром Арена!, — написал футболист в Instagram.

15 декабря в матче «Кубка Первого канала» сборная России сыграет с командой Финляндии. 19 декабря арена примет матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B5pnmWkKZIx/

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