Дзюба сфотографировался с человеком, который многому его научил. В «Томи»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба встретился с бывшим полузащитником «Томи» Валерием Климовым. Они вместе выступали за томский клуб, когда форвард выступал там на правах аренды.

В одном из интервью Дзюба признавался, что Климов серьезно повлиял на него в молодые годы и помог сформироваться, как личности и профессиональному спортсмену.

??Смотрите какого красивого дядьку к нам замело? pic.twitter.com/0F5oSF6nOc — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 22, 2020

31-летний нападающий выступал в «Томи» в 2009-2010 годах. С 2015 года Дзюба играет за «Зенит».

Климов сейчас входит в тренерский штаб тульского «Арсенала».