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Дзюба сфотографировался с человеком, который многому его научил. В «Томи»

10:55
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба встретился с бывшим полузащитником «Томи» Валерием Климовым. Они вместе выступали за томский клуб, когда форвард выступал там на правах аренды.

В одном из интервью Дзюба признавался, что Климов серьезно повлиял на него в молодые годы и помог сформироваться, как личности и профессиональному спортсмену.

31-летний нападающий выступал в «Томи» в 2009-2010 годах. С 2015 года Дзюба играет за «Зенит».

Климов сейчас входит в тренерский штаб тульского «Арсенала».

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