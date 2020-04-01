Дзюба рассказал, в каких случаях плачет

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, при каких ситуациях может заплакать. Также он вспомнил о поражении от сборной Хорватии на чемпионате мира-2018.

— Это было очень больно, — сказал Дзюба во время прямого эфира в Instagramс Тиной Канделаки. — Самое тяжелое поражение в моей карьере. Очень опустошен был, самое страшное поражение.

Плакать? Плачу только тогда, когда фильмы смотрю и вижу вещи, которые трогают. Больше картины, которые основаны на реальных событиях. «Хатико»? Если честно, то разорвет. Но вам никто не поверит. В этом плане очень сентиментален, весь в отца. Именно в этот момент чувствую себя некомфортно. Даже друзья смеются. К своему позорищу на «Кунг-Фу Панда», даже тогда меня разорвало.