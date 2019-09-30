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Дзюба рассказал, кто сообщил ему об интересе «Зенита»

30 сентября 2019, 19:55
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вспомнил, как впервые узнал об интересе клуба из Петербурга.

31-летний форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми в феврале 2015-го, но смог начать выступление только летом.

— Когда вообще заговорили, что я могу перейти в «Зенит», у меня об этом спросил Сергей Богданович. Как раз в сборной. Мол, что я об этом думаю. Ответил: «Да ладно, хорош прикалываться. Где «Зенит», а где — я». А он говорит: «Ну, смотри, Виллаш-Боаш вроде действительно тебя хочет». С тех времен задумался, и когда все началось и получилось, было очень круто, — отметил Дзюба в интервью YouTube-каналу «Рашен football». (Дмитрий Зимин)

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