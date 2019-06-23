Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.

Ранее сам Дзюба назвал Лунева мазохистом, который, по словам нападающего, проигрывает ему все споры. ​

Лунев сегодня признал, что проиграл Дзюбе во всем и посоветовал не кидать вызовы форварду сборной России.

– По поводу Андрея я могу сказать, что он наконец-таки признал все. Это не было принудительно. Андрей захотел и поделился с вами. Теперь вы будете знать и иметь в виду. К Андрею прислушивайтесь, он вам ерунды не посоветует, – сказал сам Дзюба ​в Инстаграме.