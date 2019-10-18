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Дзюба поздравил Виллаш-Боаша с днем рождения

10:13
Фото из Instagram Артема Дзюбы.
Фото из Instagram Артема Дзюбы.
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил с днем рождения бывшего главного тренера петербургского клуба Андре Виллаш-Боаша. Португальцу 17 октября исполнилось 42 года.

— С днем рождения, Мистер! — написал в своем Instagram Дзюба. — Желаю всего наилучшего!

Виллаш-Боаш работал в «Зените» с 2014 по 2016 год, выиграл с командой премьер-лигу, а также Кубок и Суперкубок России. Перед стартом нынешнего сезона португалец возглавил «Марсель».

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