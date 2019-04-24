Нападающий "Зенита" Артем Дзюба открыл счет в матче 25-го тура премьер-лиги против "Динамо". После гола форвард продемонстрировал специальную футболку, на которой было написано: "С днем рождения, сынок!".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр