Дзюба посоветовал не иметь общих дел с Малафеевым

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как игроки распоряжаются деньгами. По словам футболиста, они неохотно идут в бизнес.

— Много банкротов в американском футболе? Мне кажется, что там изначально половина отбитых, — сказал Дзюба во время прямого эфира в Instagram с Тиной Канделаки. — Ну какой бизнес у нас? Давай откровенно. Ты должен в этом разбираться, или должны быть родственники. И то не факт, что они будут с тобой честны. Вокруг практически один обман.

Как можно полезть делать ресторан? Тебе один только бармен может обнести так, что потом пойдешь по миру с голой попой. Ты должен хоть что-то понимать. Кто-то кладет деньги на проценты. Я сторонник того, чтобы вкладывать в недвижимость. Много моих коллег прогорело.

— Малафеев тебе квартиру продает?

— С товарищем Малафеевым я ничего не имею и иметь не хочу, и никому не советую. Чтобы начинать в России бизнес, нужно подумать 10 раз.