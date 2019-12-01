Дзюба после победы над «Спартаком» показал свою группу поддержки

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над «Спартаком» (1:0) показал свою группу поддержки.

На фото вместе с форвардом его сыновья, близкий друг вратарь Иван Комиссаров, полузащитник «Арсенала» Артем Мингазов и известный тренер по ММА Тарас Кияшко.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр