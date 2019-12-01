Дзюба после победы над «Спартаком» показал свою группу поддержки
1 декабря 2019, 22:23
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над «Спартаком» (1:0) показал свою группу поддержки.
На фото вместе с форвардом его сыновья, близкий друг вратарь Иван Комиссаров, полузащитник «Арсенала» Артем Мингазов и известный тренер по ММА Тарас Кияшко.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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