Дзюба закрыл аккаунт в Инстаграм
8 ноября 2020, 10:00
Форвард и капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба ограничил доступ к своей странице в социальной сети Инстаграм для неподписанных на него пользователей.
В то же время подписанные раннее пользователи — это 1,2 миллиона человек — могут просматривать все опубликованные фото и видео, но не имеют возможности комментировать недавние посты.
Не исключено, ограничения связаны со скандальной ситуацией вокруг Дзюбы — в интернете распространилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.
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