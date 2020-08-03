Дзюба объяснил, почему не заступился за задержанных фанатов

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал об истоках конфликта с фанатами, а также объяснил, почему не заступился за болельщиков, которых задерживали сотрудники правопорядка.

Все началось 19 ноября, когда сборная России играла последний отборочный матч Евро-2020 против Сан-Марино в Серравалле (5:0). Во время игры болельщики, среди которых было много поклонников московского «Спартака», начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес нападающего. Руководство РФС обещало установить личности нарушителей и добиться для них запрета на посещение матчей сборной.

История с оскорблениями повторилась 24 ноября в Екатеринбурге на гостевом матче «Спартака» против «Урала» (0:0).

Но главный виток конфликта случился 1 декабря. В Санкт-Петербурге в рамках 18-го тура премьер-лиги состоялась встреча «Зенита» и «Спартака», которая завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Фанаты «Спартака» разместили несколько баннеров, посвященных Дзюбе. При этом в Санкт-Петербурге сотрудники Центра «Э» задержали фанатов красно-белых на матче молодежных составов «Зенита» и «Спартака». Позже рейд был устроен на вокзале и в районе гостиниц.

— В декабре мне говорили, что было бы красиво, если бы я вступился за фанатов, — написал Дзюба на Sports.ru. — Я этого не сделал, потому что мне это казалось лицемерием. Я никому не жаловался, ни в чем не виноват. Заступился бы — стал бы для кого-то хорошим. Мне это не нужно.

К тому же, кто я такой для правоохранительных органов? Ой, Артем Дзюба сказал, значит, сделаем как он просит. Мы же часто слышим будничные истории, когда известный человек кому-то предъявляет «Да вы знаете, кто я такой?» Да всем все равно, кто ты такой. Веди себя прилично, в пределах закона — и все равно, кто ты такой.