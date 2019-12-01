Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0) в Санкт-Петербурге ответил оскорблявшим его фанатам красно-белых.

— Не-не, говори ты. Остальные пусть на табло смотрят, — сказал Дзюба, проходя мимо Бранислава Ивановича в микст-зоне.

— Не обидно, что гол не на вас записали?

— Нет, главное — победа. Одни лают и хрюкают, другие — берут и выигрывают. Опять же, я говорю это их сектантам-фашистам. Все остальные болельщики «Спартака» — молодцы. (Артем Рябовол)

Будет ли комитет по этике рассматривать слова Дзюбы о фашистах?

По ходу игры на «Газпром Арене» из гостевого сектора звучали скандирования с ненормативной лексикой в адрес Дзюбы (некоторые на стадионе глушили техническими средствами). Также фанаты московского клуба вывесили оскорбительные для воспитанника красно-белых баннеры.

Ранее группа болельщики организованно выкрикивала кричалки о Дзюбе во время матча Сан-Марино — Россия и «Урал» — «Спартак». За оскорбительные скандирования фанатов в Екатеринбурге на московский клуб КДК РФС был наложен штраф в 100 тысяч рублей.