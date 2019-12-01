Дзюба — об оскорблениях с трибуны «Спартака»: «Одни лают и хрюкают, другие — выигрывают»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0) в Санкт-Петербурге ответил оскорблявшим его фанатам красно-белых.
— Не-не, говори ты. Остальные пусть на табло смотрят, — сказал Дзюба, проходя мимо Бранислава Ивановича в микст-зоне.
— Не обидно, что гол не на вас записали?
— Нет, главное — победа. Одни лают и хрюкают, другие — берут и выигрывают. Опять же, я говорю это их сектантам-фашистам. Все остальные болельщики «Спартака» — молодцы. (Артем Рябовол)
Будет ли комитет по этике рассматривать слова Дзюбы о фашистах?
По ходу игры на «Газпром Арене» из гостевого сектора звучали скандирования с ненормативной лексикой в адрес Дзюбы (некоторые на стадионе глушили техническими средствами). Также фанаты московского клуба вывесили оскорбительные для воспитанника красно-белых баннеры.
Ранее группа болельщики организованно выкрикивала кричалки о Дзюбе во время матча Сан-Марино — Россия и «Урал» — «Спартак». За оскорбительные скандирования фанатов в Екатеринбурге на московский клуб КДК РФС был наложен штраф в 100 тысяч рублей.
???Самое интересное из выступления Ивановича:— Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) December 1, 2019
Появился Дзюба, сказал: «Остальные пусть смотрят на табло».
Прошёл ещё несколько шагов: «Я же сказал, пусть лают. Но это сказал сектантам-фашистам, а не нормальным болельщикам» pic.twitter.com/R9FlVSLrfv