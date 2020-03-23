Дзюба называет себя Ведьмаком и не против сняться в кино
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в интервью пресс-службе клуба сравнил себя с Ведьмаком, персонажем книг Анджея Сапковского, серии видеоигр и сериала Netflix. Также форвард отметил, что не против попробовать себя в кино, однако пока уделяет больше внимания футболу.
— Артем, нам кажется или вы слегка постарели?
— Так только кажется. Я помудрел, я просто Ведьмак, Геральт из Ривии.
— У вас есть талисман? Может, амулет или браслет?
— Браслет есть, из «Ведьмака». Я же из Школы Волка. А амулетов нет.
— Предлагали ли вам сняться в художественном фильме? Можем ожидать вас на экранах?
— Возможно. Пару раз я снимался в рекламе. Мне говорили: а почему бы не попробовать сняться в фильме? Но только если в хорошем фильме. Я не против. Как-то мне предлагали — я отказался. Считаю, нужно больше времени уделять футболу. А то у нас народ же как относится? Если снимешься даже в хорошем фильме, а потом проведешь плохую игру — все припомнят, скажут: лучше бы ты тренировался! Многим же это не понять.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-03-23-artem-dzyuba-mne-plokho-bez-futbola-ya-kayfuyu-ot-trenirovok-ne-mogu-bez-igr.htm