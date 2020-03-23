Дзюба называет себя Ведьмаком и не против сняться в кино

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в интервью пресс-службе клуба сравнил себя с Ведьмаком, персонажем книг Анджея Сапковского, серии видеоигр и сериала Netflix. Также форвард отметил, что не против попробовать себя в кино, однако пока уделяет больше внимания футболу.

— Артем, нам кажется или вы слегка постарели?

— Так только кажется. Я помудрел, я просто Ведьмак, Геральт из Ривии.

— У вас есть талисман? Может, амулет или браслет?

— Браслет есть, из «Ведьмака». Я же из Школы Волка. А амулетов нет.

— Предлагали ли вам сняться в художественном фильме? Можем ожидать вас на экранах?

— Возможно. Пару раз я снимался в рекламе. Мне говорили: а почему бы не попробовать сняться в фильме? Но только если в хорошем фильме. Я не против. Как-то мне предлагали — я отказался. Считаю, нужно больше времени уделять футболу. А то у нас народ же как относится? Если снимешься даже в хорошем фильме, а потом проведешь плохую игру — все припомнят, скажут: лучше бы ты тренировался! Многим же это не понять.