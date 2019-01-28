18:49 | Футбол — РПЛ

Дзюба и Маркизио в старте "Зенита" на матч с "Ростовом"

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"Зенит" объявил стартовый состав на матч 3-го тура турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" против "Ростова", сообщает Твиттер питерской команды.

Стартовый состав "Зенита": Лунев – Жирков, Нету, Иванович, Смольников – Эрнани, Мусаев, Маркизио – Кузяев, Мак – Дзюба.

Запасные: Рыбиков, Кержаков, Анюков, Скроботов, Мевля, Набиуллин, Терентьев, Краневиттер, Оздоев, Шатов, Ригони, Заболотный.

"Ростов" – "Зенит": Кубок в Катаре, онлайн-трансляция, 28 января, начало – в 20.00 (мск).

Все о турнире в Катаре: регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица 

Ростов - Зенит

 

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