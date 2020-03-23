Дзюба и Кержаков победили Малкома и Сантоса в игру «угадай животное по звуку»

«Зенит» на официальном YouTube-канале опубликовал видео игры, в которой нужно было угадать животное по звуку. В первом выпуске «сборная России» в лице Артема Дзюбы и Михаила Кержакова сразилась со «сборной Бразилии» — Малкомом и Дугласом Сантосом.

Российская команда победила со счетом 3:2.

Официальные матчи в России временно не проводятся из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.