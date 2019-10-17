Дзюба и голова Дзюбы. Видео из машины форварда
17 октября 2019, 13:34
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram cтранное видео из автомобиля.
На переднем сидении машины лежит картонная голова форварда. Ближайший матч «Зенит» проведет 19 октября дома в рамках 13-го тура РПЛ с «Ростовом».
Дзюба гладит свою картонную голову и улыбается ? pic.twitter.com/MF5P7QEIGa— СЭ Футбол (@se_football) October 17, 2019
Сделай сам: картонный бюст Артема Дзюбы ?? pic.twitter.com/30DhgAUfc1— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 17, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи