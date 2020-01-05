Дзюба и его друзья в необычном образе

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал новую фотографию в своем Instagram.

На фото футболист и его друзья в необычных костюмах.

— Концерт группы Blue, — подписал фотографию форвард.

31-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 26 матчей за «Зенит» и забил 13 мячей при 11 голевых передачах.