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Дзюба и его друзья в необычном образе

5 января 2020, 00:19
Артем Дзюба и его друзья. Фото instagram.com
Артем Дзюба и его друзья. Фото instagram.com
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Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал новую фотографию в своем Instagram.

На фото футболист и его друзья в необычных костюмах.

— Концерт группы Blue, — подписал фотографию форвард.

31-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 26 матчей за «Зенит» и забил 13 мячей при 11 голевых передачах.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B66PdKOqyAL/

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