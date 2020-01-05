Дзюба и его друзья в необычном образе
5 января 2020, 00:19
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал новую фотографию в своем Instagram.
На фото футболист и его друзья в необычных костюмах.
— Концерт группы Blue, — подписал фотографию форвард.
??? pic.twitter.com/kyrDewkSwo— Forvet Dzyuba (@forvetdzyuba) January 4, 2020
31-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 26 матчей за «Зенит» и забил 13 мячей при 11 голевых передачах.
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