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Дзюба дважды обогнал Кержакова

19:32
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Поразив ворота «Арсенала» в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России, Артем Дзюба набрал 199-е очко по системе «гол+пас» в высшем российском дивизионе. Форвард «Зенита» вышел на второе место по количеству результативных действий, обойдя легенду питерского клуба Александра Кержакова. Чаще Дзюбы, записавшего на свой счет 120 голов и 79 передач, в голевых атаках принимал участие только Дмитрий Лоськов — 275 раз.

Кроме того, капитан «Зенита» обогнал Кержакова по матчам в высшем российском дивизионе. На счету 32-летнего форварда, дебютировавшего в элите в 2006 году, 341 игра. Это 21-й результат в истории турнира. Рекорд принадлежит Сергею Игнашевичу, выходившему на поле 489 рез. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры чемпионата России по системе «гол+пас»

Игрок

Клубы

И

Г

П

О

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

452

120

155

275

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

341

120

79

199

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

59

198

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

92

190

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

39

182

Егор Титов

Спартак, Химки

336

87

84

171

Данни

Динамо, Зенит

270

68

93

161

Андрей Аршавин

Зенит, Кубань

291

57

103

160

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