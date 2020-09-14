Дзюба дважды обогнал Кержакова
Поразив ворота «Арсенала» в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России, Артем Дзюба набрал 199-е очко по системе «гол+пас» в высшем российском дивизионе. Форвард «Зенита» вышел на второе место по количеству результативных действий, обойдя легенду питерского клуба Александра Кержакова. Чаще Дзюбы, записавшего на свой счет 120 голов и 79 передач, в голевых атаках принимал участие только Дмитрий Лоськов — 275 раз.
Кроме того, капитан «Зенита» обогнал Кержакова по матчам в высшем российском дивизионе. На счету 32-летнего форварда, дебютировавшего в элите в 2006 году, 341 игра. Это 21-й результат в истории турнира. Рекорд принадлежит Сергею Игнашевичу, выходившему на поле 489 рез. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры чемпионата России по системе «гол+пас»
|
Игрок
|
Клубы
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
452
|
120
|
155
|
275
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
341
|
120
|
79
|
199
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
59
|
198
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
92
|
190
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
39
|
182
|
Егор Титов
|
Спартак, Химки
|
336
|
87
|
84
|
171
|
Данни
|
Динамо, Зенит
|
270
|
68
|
93
|
161
|
Андрей Аршавин
|
Зенит, Кубань
|
291
|
57
|
103
|
160