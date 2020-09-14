Дзюба дважды обогнал Кержакова

Поразив ворота «Арсенала» в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России, Артем Дзюба набрал 199-е очко по системе «гол+пас» в высшем российском дивизионе. Форвард «Зенита» вышел на второе место по количеству результативных действий, обойдя легенду питерского клуба Александра Кержакова. Чаще Дзюбы, записавшего на свой счет 120 голов и 79 передач, в голевых атаках принимал участие только Дмитрий Лоськов — 275 раз.

Кроме того, капитан «Зенита» обогнал Кержакова по матчам в высшем российском дивизионе. На счету 32-летнего форварда, дебютировавшего в элите в 2006 году, 341 игра. Это 21-й результат в истории турнира. Рекорд принадлежит Сергею Игнашевичу, выходившему на поле 489 рез. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры чемпионата России по системе «гол+пас»