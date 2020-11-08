Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1). И снова объяснил, почему капитаном вместо Артема Дзюбы был выбран Деян Ловрен.

— Что с Ерохиным?

— В прошлом матче нам пришлось его заменить из-за травмы. Перед матчем он почувствовал боль. Шамкин, Мусаев тоже не смогли. Дриусси, Азмун и Малком — всех ждем. Надеемся, что после паузы они будут тренироваться с нами.

— Вы сами назначаете капитана на каждый матч. Но раньше команда выбирала капитана. Почему вы делаете так?

— Я руководствуюсь своими мыслями. Что касается Дзюбы, то он человек эмоционального склада, и капитанская повязка добавляет ему ответственности, заставляет больше работать. Нужно тонко чувствовать команду. На сегодня мотивация и так была запредельной, так что нужно было его успокоить. По этой причине выбор пал на опытного игрока. (Гоша Чернов)