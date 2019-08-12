Джорджевич стал игроком "Локомотива"

Как и сообщал "СЭ", нападающий Лука Джорджевич покинул "Зенит" и стал игроком "Локомотива". Информацию об этом подтвердили официальные сайты обоих клубов.

Как информирует официальный сайт "Локо", новичок будет выступать под 22-м номером. Детали сделки не указаны.

По информации "СЭ", "Зенит" получит за трансфер 25-летнего черногорца 2,5 миллиона евро, а годовой контракт форварда составит 1,1 миллиона евро, плюс бонусы за достижения.

Футболист выступает в России с лета 2012 года (с перерывами), когда перешел в "Зенит". В невском клубе он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 передачи.

Последние два сезона Джорджевич провел в тульском "Арсенале" на правах аренды – 50 матчей, 16 голов и 4 передачи. Также "Зенит" отправлял форварда в "Твенте", "Сампдорию" и испанский клуб второй лиги "Понферрадина".

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