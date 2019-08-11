Джорджевич прошел медобследование для "Локомотива"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в субботу успешно прошел медобследование для перехода в "Локомотив". В четверг было достигнуто принципиальное решение о трансфере форварда, в пятницу и субботу стороны согласовывали последние мелкие детали. Игрок не был включен в заявку "Зенита" на матч 5-го тура РПЛ с "Динамо" (2:0 в Москве), он попрощался с бывшими партнерами.

"Локомотив" рассматривал кандидатуры Джорджевича и Николая Комличенко из "Млада Болеслав", обе кандидатуры были согласованы с главным тренером железнодорожников Юрием Семиным. Итоговый выбор был, вероятно, обусловлен в том числе большей универсальностью черногорца, который способен сыграть не только на месте центрфорварда, но и на других позициях в группе атаки.

Как ранее сообщалось, сумма сделки составит около 2,5 миллиона евро.

"Локомотив" также продолжает вести работу по трансферу опорного полузащитника. (Дмитрий Симонов)