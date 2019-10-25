Джорджевич перенесет операцию. Фарфан, Миранчук и Смолов пропустят игру со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Спартака» в интервью клубной пресс-службе сообщил, что нападающий Лука Джорджевич перенесет операцию, информирует официальный сайт железнодорожников.

Ранее сообщалось, что у 25-летнего черногорского футболиста было диагностировано повреждение связок колена после матча 13-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

«Не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона и Джорджевича — у него будет операция, — приводит слова Семина пресс-служба «Локомотива». — Не знаю, сыграет ли он в этом году. Остальные готовятся».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 27 октября на стадионе «РЖД Арена».

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