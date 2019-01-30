Джорджевич - о фаворите РПЛ: "Зенит" лидер, но "Краснодар" играет очень интересно"

Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич в интервью "СЭ" отметил, что "Зенит" может и не стать чемпионом в текущем сезоне. Он добавил, что "Краснодар" играет очень интересно, да и ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" совсем рядом

– Удивил разгром "Зенита" "Спартаком" на турнире в Катаре?

– Полностью матча не видел, посмотрел потом голы. Да, говорят, это сборы – и эти матчи ничего не значат. И в какой-то мере так и есть. Только с этими командами "Зенит" конкурирует в чемпионате и, когда проигрываешь так крупно, это может повлиять на мотивацию, игроки могут счесть, что не настолько хороши, как думали раньше. Впрочем, матч с "Ростовом" показал, что, когда нет оптимальной формы, может случиться и такое. Верю, что команда подготовится и все будет иначе.

– Проблемы в игре "Зенита" возникли еще осенью. Вы считаете команду Семака фаворитом №1 чемпионата?

– Согласен, что "Зенит" в последнее время не играл в чемпионате на том уровне, на котором должен. Осталось одно очко отрыва от "Краснодара", и я не могу сейчас назвать одного фаворита чемпионата. "Зенит" лидер, но "Краснодар" играет очень интересно. Да и ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" совсем рядом.

– Допускаете мысль, что "Зенит" может не стать чемпионом?

– Да, может и не стать. Еще 13 игр впереди, а отрыв всего одно очко. Все возможно.

Лука Джорджевич: "Когда думаю о "Зените", сразу сильно расстраиваюсь"