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Джордан Ларссон: «Великая победа в дерби! Москва — красно-белая»

03:31
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Полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура чемпионата России.

— Великая победа в дерби! Москва — красно-белая, — подписал фото из раздевалки в своем Instagram Ларссон.

«Спартак» с 11 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. 22 августа команда Олега Кононова встретится с «Брагой» в матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, 25-го — с «Крыльями Советов» в РПЛ.

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