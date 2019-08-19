Джордан Ларссон: «Спартаку» нужно больше владеть мячом"

Полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон в перерыве матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что команда допускает ошибки и мало контролирует мяч.

— Да, конечно, дерби чувствуется. Болельщики гонят нас вперед. Настоящее дерби. Мы делаем слишком простые ошибки, отдаем мяч сопернику. Нам нужно больше контролировать мяч, пока это не получается.

Надеюсь, что будет возможность бить. Пока не много владею мячом для того, чтобы смещаться в центр и бить. Надеюсь, во втором тайме это произойдет.