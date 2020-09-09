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Джордан Ларссон: «Гол в ворота ЦСКА в Кубке — мой любимый»

9 сентября 2020, 19:55
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
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Форвард «Спартака» Джоран Ларссон поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА. Игра пройдет 13 сентября в Москве.

— Все понимают важность дерби, это крупный матч. Мне нравится играть подобные матчи против больших соперников. Надеемся, что в выходные всё сложится хорошо, несмотря на то, что наши болельщики не смогут присутствовать на игре. Но мы всегда чувствуем их поддержку.

Гол в ворота ЦСКА в Кубке России — мой любимый на данный момент. Надеюсь, в воскресенье смогу сделать что-то подобное", — сказал Ларссон в интервью пресс-службе красно-белых.

В текущем сезоне 23-летний Ларссон провел 6 матчей за «Спартак», забил три гола и сделал 4 результативные передачи.

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