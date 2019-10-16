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Джикия встретится с болельщиками перед матчем «Спартак» — «Рубин»

16 октября 2019, 14:01
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия встретится с болельщиками перед матчем 13-го тура c «Рубином», сообщается в официальном Twitter московского клуба.

Джикия пропустит матч с казанцами из-за удаления в матче 12-го утра с «Оренбургом» (1:2). Отмечается, что встреча с футболистом состоится до матча в 15.30.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится 19 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

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