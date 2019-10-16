Защитник «Спартака» Георгий Джикия встретится с болельщиками перед матчем 13-го тура c «Рубином», сообщается в официальном Twitter московского клуба.

Джикия пропустит матч с казанцами из-за удаления в матче 12-го утра с «Оренбургом» (1:2). Отмечается, что встреча с футболистом состоится до матча в 15.30.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится 19 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

? Георгий Джикия встретится с болельщиками перед матчем #СпартакРубин



Перед субботним матчем на @otkritiearena у гостей ресторана Platinum будет возможность пообщаться с капитаном нашей команды!



? Встреча с начнется в 15:30! Билеты на матч: https://t.co/i7Jq34TtBM#Джикия pic.twitter.com/2moclwgYYP — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 16, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей