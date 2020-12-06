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Джикия показал, как Мирзов танцует в спортзале

6 декабря 2020, 23:21
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал новое видео в stories Instagram. На нем показано, как его партнер по команде Резиуан Мирзов танцует в спортзале.

«Резиуан Мирзов, извини, — написал Джикия. — С голом, братик, Ииууу».

Мирзов забил за «Химки» в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА. Игра завершилась вничью (2:2).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/georgiy_14/

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