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Джикия, Соболев, Чалов и Кучаев проведут кибердерби «Спартак» — ЦСКА

31 марта 2020, 14:14
Федор Чалов (слева) и Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Федор Чалов (слева) и Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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В среду, 1 апреля состоится киберфутбольное дерби «Спартак» — ЦСКА.

«Спартак» представят Александр Соболев и Георгий Джикия, за ЦСКА сыграют Федор Чалов и Константин Кучаев.

Встреча будет показана в эфире «Матч ТВ», начало — в 20.00 по московскому времени. Матч прокомментируют Георгий Черданцев и Константин Генич.

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