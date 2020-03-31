В среду, 1 апреля состоится киберфутбольное дерби «Спартак» — ЦСКА.

«Спартак» представят Александр Соболев и Георгий Джикия, за ЦСКА сыграют Федор Чалов и Константин Кучаев.

Встреча будет показана в эфире «Матч ТВ», начало — в 20.00 по московскому времени. Матч прокомментируют Георгий Черданцев и Константин Генич.