Джикия, Соболев, Чалов и Кучаев проведут кибердерби «Спартак» — ЦСКА
31 марта 2020, 14:14
В среду, 1 апреля состоится киберфутбольное дерби «Спартак» — ЦСКА.
«Спартак» представят Александр Соболев и Георгий Джикия, за ЦСКА сыграют Федор Чалов и Константин Кучаев.
Встреча будет показана в эфире «Матч ТВ», начало — в 20.00 по московскому времени. Матч прокомментируют Георгий Черданцев и Константин Генич.
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