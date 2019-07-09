Джикия собирается общаться с болельщиками, быть открытым и честным

Капитан "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" рассказал, что собирается общаться с болельщиками и быть открытым и честным. Он добавил, что планирует быть самим собой.
– Чего капитан "Спартака" не должен делать ни в коем случае?
– Не должен проходить мимо микст-зоны.
– Это вам уже сказали?
– Это я прочитал в прессе. Надо не проходить мимо, чтобы никого не обидеть.
– А по отношению к болельщикам?
– Моя позиция – оставаться со всеми честным и открытым. Ничего не придумывать, не хочется как-то и что-то переигрывать. Буду таким, какой есть. Постараюсь общаться с болельщиками, быть открытым.
– Главный девиз капитана Джикии?
– Быть самим собой. Оставаться таким же, как есть сейчас. (Сергей Егоров)
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