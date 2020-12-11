Джикия рассказал, как попрощался с уволенным из «Спартака» Газизовым

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, как от лица команды попрощался с Шамилем Газизовым, который во вторник был уволен из московского клуба спустя 151 день после своего назначения.

— Есть игроки, а есть руководство, которое решает, кого и когда увольнять, — сказал Джикия. — Меня тоже взяли на работу, и придет момент, когда со мной будут прощаться. Но кого-то увольняют через пять месяцев, а кого-то... Ну вообще, когда в команде какие-то перемены, это чувствуется. Но почувствовать это могут возрастные игроки, которые давно в Спартаке. К примеру, я думаю о том, как уход гендиректора может отразиться на команде. Посмотрим. Все будет определять результат. Мы с Газизовым расстались в хороших отношениях. Когда он пришел прощаться, от команды поблагодарил его за работу. Он пришел утром на тренировку после официального объявления — перед занятием поговорили, пожали руки.

(Максим Алланазаров/Артем Калинин)

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