Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" охарактеризовал философию игры команды. Также он признался, что ему нельзя делать на поле при главном тренер Олеге Кононове​.

– Охарактеризуйте одним предложением философию той игры, в которую вы хотите играть.

– Мы хотим играть в тот футбол, который будет приносить результат и радовать болельщиков.

– Зимой вы говорили, что длинные пасы теперь под запретом. А что конкретно изменилось для вас?

– Про длинные пасы и штрафы за них – все это было на уровне шутки. В матче с "Уралом" же делал длинные передачи. В матчах бывают разные моменты – случается, нужно сыграть длинно, иногда – коротко. Но требования, чтобы я больше играл в мелкий пас и быстрее начинал, – есть.

– Что в игре вам запрещено при Кононове?

– У меня такая позиция, что все 90 минут я должен быть сконцентрирован и не позволять себе ничего лишнего. То есть нет такого, что что-то изменилось и мне запретили определенные вещи, которые я мог делать год назад. (Сергей Егоров)

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