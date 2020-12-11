Джикия рассказал, чего ждет от матча с «Зенитом»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, каким, по его мнению, получится матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» в Санкт-Петербурге. После 17 туров команды делят лидерство в чемпионате.
— Конечно (понимаю, что для болельщиков такие матчи — война). И на поле это тоже будет война, — сказал Джикия. — Пусть мы в жизни, в сборной общаемся и хорошо проводим время, когда мы выйдем на поле, на 90 минут и моя команда, и они будут отдавать все силы для победы. И если кто-то кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы. Ну а после игры уже что: «Нормально? Нормально. Вот твоя нога. Держи зеленку». У меня такие случаи были, ничего нового.
(Максим Алланазаров/Артем Калинин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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