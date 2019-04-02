Джикия признан лучшим игроком "Спартака" в марте

Болельщики "Спартака" признали защитника Георгия Джикию лучшим игроком команды в марте, сообщает официальный сайт красно-белых. 25-летний спортсмен набрал 48 процентов голосов и опередил защитника Айртона, а также хавбека Романа Зобнина.

🔴⚪️ Лучшим игроком #Спартак’а марта, по мнению болельщиков, стал Георгий Джикия.



🎁 Winline выбрал самого активного болельщика, он лично наградит Георгия на тренировке.



Подробности 👇🏻https://t.co/inojaHCXbN pic.twitter.com/X8dPbSvL8I – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 апреля 2019 г.

В текущем сезоне Джикия принял участие в 30 матчах за "Спартак" и забил 2 гола.

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