Джикия признан лучшим игроком "Спартака" в марте

Болельщики "Спартака" признали защитника Георгия Джикию лучшим игроком команды в марте, сообщает официальный сайт красно-белых. 25-летний спортсмен набрал 48 процентов голосов и опередил защитника Айртона, а также хавбека Романа Зобнина.
🔴⚪️ Лучшим игроком #Спартак’а марта, по мнению болельщиков, стал Георгий Джикия.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 апреля 2019 г.
🎁 Winline выбрал самого активного болельщика, он лично наградит Георгия на тренировке.
Подробности 👇🏻https://t.co/inojaHCXbN pic.twitter.com/X8dPbSvL8I
В текущем сезоне Джикия принял участие в 30 матчах за "Спартак" и забил 2 гола.
Опрос
"Спартак" - участник гонки за золотом в чемпионате-2018/19?
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-04-02-luchshiy_igrok_marta_bez_variantov/
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