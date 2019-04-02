17:16 2 апреля | Футбол — РПЛ

Джикия признан лучшим игроком "Спартака" в марте

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Болельщики "Спартака" признали защитника Георгия Джикию лучшим игроком команды в марте, сообщает официальный сайт красно-белых. 25-летний спортсмен набрал 48 процентов голосов и опередил защитника Айртона, а также хавбека Романа Зобнина.

В текущем сезоне Джикия принял участие в 30 матчах за "Спартак" и забил 2 гола. 

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-04-02-luchshiy_igrok_marta_bez_variantov/

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