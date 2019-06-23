Джикия поблагодарил болельщиков за "Золотого гладиатора"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия, ставший обладателем почетного приза – "Золотого гладиатора", поблагодарил болельщиков. Фанаты на форуме красно-белых признали его лучшим игроком команды в прошедшем сезоне.

– Дорогие болельщики! Очень благодарен Вам за такую высокую оценку моей игры! Буду стараться и в будущем оправдывать ваше доверие! Безумно приятно получить такой подарок! Спасибо, – написал Джикия в Инстаграме.

Джикия в прошлом сезоне провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. "Спартак" по итогам сезона занял пятое место.