Джикия отметил, что Кононов не предупреждал его заранее о своем решении назначить капитаном

Капитан "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" рассказал, что главный тренер команды Олег Кононов не предупреждал его заранее о своем выборе. Он отметил, что был немного удивлен назначением.
– Вас не предупредили заранее о выборе тренера?
– Нет. Приятно, что Олег Георгиевич выбрал меня. То, что вы видели на видео (на YouTube-канале "Спартака" – Прим. "СЭ") – это практически все, что происходило. Потом мы с Ромой Зобниным прошли через тоннель из ребят – так нас и поздравили. Очень приятно, я рад, что стал капитаном.
– В целом же назначение стало неожиданностью? Неужели не догадывались?
– В прошлом чемпионате я выходил с капитанской повязкой больше 10 раз, поэтому, конечно, где-то ожидалось немного. Но все равно – когда все произошло официально, был немного удивлен. И счастлив.
– Вы были готовы к выборам посредством голосования? И почему его не было, как думаете?
– Я был совершенно спокоен. Было бы голосование – голосовал бы. Выбран такой вариант, как Георгич решил, пожалуйста. У нас не возникало в команде разногласий по этому поводу.
– Кононов надел вам повязку – это новая или уже в прошлом сезоне выходили с ней?
– Выходил, да. Думали, что и тренировку в ней проведу. Но снял, потому что началась серьезная работа, и уже было не до шуток.
– Кононов оценил юмор про то, что "бежать будут молодые". Это реприза на все случаи жизни?
– Это просто первое, что пришло в голову. Сказал, чуть посмеялись. Но понятно, что на мне сейчас двойная ответственность, надо быть максимально собранным, стараться добавить – и в свои 25 лет стать для тех, кто помоложе, примером. (Сергей Егоров)