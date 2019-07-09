Джикия отметил, что Кононов не предупреждал его заранее о своем решении назначить капитаном

Капитан "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" рассказал, что главный тренер команды Олег Кононов не предупреждал его заранее о своем выборе. Он отметил, что был немного удивлен назначением.

– Вас не предупредили заранее о выборе тренера?

– Нет. Приятно, что Олег Георгиевич выбрал меня. То, что вы видели на видео (на YouTube-канале "Спартака" – Прим. "СЭ") – это практически все, что происходило. Потом мы с Ромой Зобниным прошли через тоннель из ребят – так нас и поздравили. Очень приятно, я рад, что стал капитаном.

– В целом же назначение стало неожиданностью? Неужели не догадывались?

– В прошлом чемпионате я выходил с капитанской повязкой больше 10 раз, поэтому, конечно, где-то ожидалось немного. Но все равно – когда все произошло официально, был немного удивлен. И счастлив.

– Вы были готовы к выборам посредством голосования? И почему его не было, как думаете?

– Я был совершенно спокоен. Было бы голосование – голосовал бы. Выбран такой вариант, как Георгич решил, пожалуйста. У нас не возникало в команде разногласий по этому поводу.

– Кононов надел вам повязку – это новая или уже в прошлом сезоне выходили с ней?

– Выходил, да. Думали, что и тренировку в ней проведу. Но снял, потому что началась серьезная работа, и уже было не до шуток.

– Кононов оценил юмор про то, что "бежать будут молодые". Это реприза на все случаи жизни?

– Это просто первое, что пришло в голову. Сказал, чуть посмеялись. Но понятно, что на мне сейчас двойная ответственность, надо быть максимально собранным, стараться добавить – и в свои 25 лет стать для тех, кто помоложе, примером. (Сергей Егоров)

Георгий Джикия: "Мой девиз - оставаться самим собой"