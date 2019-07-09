Джикия отметил, что быть капитаном "Спартака" – большая ответственность

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал свое назначение капитаном команды. Он отметил, что это для него большая ответственность.
– Быть капитаном "Спартака" – большая ответственность. Пока мне немного непривычно и очень интересно. Надеюсь, что справлюсь, – сказал Джикия.
Сегодня перед началом утренней тренировки на базе в Тарасовке главный тренер "Спартака" Олег Кононов объявил о назначении нового капитана команды. Вице-капитаном назначен полузащитник Роман Зобнин.
25-летние Джикия и Зобнин стали игроками "Спартака" в 2016 году. Вместе с красно-белыми они выиграли чемпионат и Суперкубок страны в 2017-м, провели на двоих более 150 матчей за "Спартак".
Напомним, ранее капитаном красно-белых был Денис Глушаков, ушедший в "Ахмат".
Первые эмоции нового капитана "Спартака" 🔴⚪– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 июля 2019 г.
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Полная версия интервью Георгия Джикии – уже скоро!
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Кононов назначил Джикию капитаном "Спартака". Почему это правильно