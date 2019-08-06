Джикия - лучший игрок "Спартака" в июле

Капитан "Спартака" Георгий Джикия был выбран болельщиками лучшим игроком команды в июле, сообщает официальный сайт москвичей. В течении месяца защитник без замен отыграл все три матча, в одном из которых отметился забитым мячом.

Джикия одержал в голосовании болельщиков уверенную победу, набрав 37 процентов всех голосов. Второе место занял голкипер Александр Максименко (20 процентов), третье – полузащитник Зелимхан Бакаев (19).