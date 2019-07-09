Джикия-капитан, "Санта-Барбара" Сутормина, Хаджи на пути в Тарасовку. Лайв с Симоновым и Короткиным

Сегодня с 17.00 до 18.00 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Вячеславом Короткиным.
Главные темы:
– Назначение нового капитана "Спартака" – была ли альтернатива Джикии и почему назначение вместо выборов
– Сутормин-сериал – нормальный ли это трансфер даже по меркам РПЛ
– Когда в "Спартак" приедет Хаджи
– Селекция "Локо" – кем будет играть Юрий Семин
– Массовый переезд игроков "Зенита" в "Сочи"
– Прогнозы на чемпионат-2019/20
Наш номер WhatsApp для связи – +7-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!
Загрузка...