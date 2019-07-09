Джикия-капитан, "Санта-Барбара" Сутормина, Хаджи на пути в Тарасовку. Лайв с Симоновым и Короткиным

Сегодня с 17.00 до 18.00 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы:

– Назначение нового капитана "Спартака" – была ли альтернатива Джикии и почему назначение вместо выборов

– Сутормин-сериал – нормальный ли это трансфер даже по меркам РПЛ

– Когда в "Спартак" приедет Хаджи

– Селекция "Локо" – кем будет играть Юрий Семин

– Массовый переезд игроков "Зенита" в "Сочи"

– Прогнозы на чемпионат-2019/20

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