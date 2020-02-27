Джикия и Жиго поют песню, посвященную «Динамо». Забавное превью к московскому дерби
21:09
Московское «Динамо» опубликовало превью к матчу 20-го тура чемпионата России против «Спартака». Пресс-служба бело-голубых смонтировала ролик, «заставив» футболистов соперника Самюэля Жиго и Георгия Джикию петь песню группы NZ, посвященную «Динамо».
? #ДинамоСпартак — это песня! Все на дерби!#ДинамоМосква #твоякоманДа #ВисокосноеДерби pic.twitter.com/wxDVBmpkxy— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 27, 2020
Столичное дерби состоится на стадионе «Динамо» 29 февраля, начало — в 16.30.
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи