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Джикия и Дуглас Сантос получат реальные лица в PES 2020

11 февраля 2020, 13:31
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Компания Konami анонсирует очередное — четвертое по счету дополнение к игре eFootball PES 2020. Представленный на данный момент только в этом футбольном симуляторе чемпионат России получит как минимум два новых реальных лица игроков. Это капитан «Спартака» Георгий Джикия и защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Обновление станет доступно в четверг, 13 февраля.

Напомним, что в дальнейшем в PES 2020 добавят стадион «Газпром-Арена». Предполагается, что это произойдет в апреле — после дополнения Евро-2020. (Андрей Кузичев)

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