Бывший член совета директоров "Спартака" Джеван Челоянц – о матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). Красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице и отстают от лидера, "Зенита", на 8 очков.
– "Спартак" без шансов на чемпионство?
– Почему?
– Думаете поборется?
– "Спартак" всегда борется! (Вячеслав Короткин)
#СпартакЗенит Джеван Челоянц: "Спартак" всегда будет бороться за чемпионство" pic.twitter.com/eRit2SvuP9– СЭ Спартак (@spartak_se) 17 марта 2019 г.
Чемпионат России по футболу, РПЛ: турнирная таблица, календарь по датам, расписание и результаты матчей
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