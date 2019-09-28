Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, который присутствовал на матче 11-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Зенит» (1:0), отметил, что приехал в Россию для просмотра двух игр.

— Цель моего визита? Приехал посмотреть матчи, — сказал Гаттузо в эфире телеканала «Матч Премьер». — Слышал разговоры про «Спартак» и «Динамо» — это все неправда. Я здесь с асссистентом, мы приехали посмотреть два матча. Футбол существует не только в Италии, Англии, Испании. Решили посмотреть что-то другое.

Допускаю ли я, что будущем буду работать в России? Никогда не говори «никогда», но сейчас некорректно говорить в отношении коллег. Я пришел просто посмотреть матчи.

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