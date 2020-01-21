Джано Ананидзе покидает «Спартак»

«Спартак» в своем Twitter сообщил о расставании с грузинским полузащитником Джано Ананидзе.

Джано покидает «Спартак»



ФК «Спартак-Москва» и 27-летний полузащитник Джано Ананидзе расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.



Подробнее ?https://t.co/AkltdYjlPh — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 21, 2020

— ФК «Спартак-Москва» и 27-летний полузащитник Джано Ананидзе расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон, — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Ананидзе провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. За команду он выступал с 2009 года и выиграл с ней чемпионат и Суперкубок России. Также играл в аренде за «Крылья Советов» и «Ростов», с которым выиграл Кубок России.