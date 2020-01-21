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Джано Ананидзе покидает «Спартак»

21 января 2020, 12:23
Джано Ананидзе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джано Ананидзе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» в своем Twitter сообщил о расставании с грузинским полузащитником Джано Ананидзе.

— ФК «Спартак-Москва» и 27-летний полузащитник Джано Ананидзе расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон, — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Ананидзе провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. За команду он выступал с 2009 года и выиграл с ней чемпионат и Суперкубок России. Также играл в аренде за «Крылья Советов» и «Ростов», с которым выиграл Кубок России.

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