Джано Ананидзе покидает «Спартак»
21 января 2020, 12:23
«Спартак» в своем Twitter сообщил о расставании с грузинским полузащитником Джано Ананидзе.
Джано покидает «Спартак»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 21, 2020
ФК «Спартак-Москва» и 27-летний полузащитник Джано Ананидзе расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.
Подробнее ?https://t.co/AkltdYjlPh
— ФК «Спартак-Москва» и 27-летний полузащитник Джано Ананидзе расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон, — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Ананидзе провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. За команду он выступал с 2009 года и выиграл с ней чемпионат и Суперкубок России. Также играл в аренде за «Крылья Советов» и «Ростов», с которым выиграл Кубок России.
Опрос
проголосовало: 13314Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...