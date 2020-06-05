Полузащитник «Лацио» Бадель близок к переходу в «Локомотив»
5 июня 2020, 22:31
Полузащитник «Лацио» Милан Бадель может стать игроком «Локомотива», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Сообщается, что футболист близок к тому, чтобы перейти в «Локо». Российский клуб ведет переговоры со спортивным директором римлян Ильи Таре, чтобы завершить сделку. Речь идет о трансфере на постоянной основе, аренда не обсуждается.
31-летний хорват текущий сезон проводит на правах аренды в «Фиорентине». Он провел 21 матч во всех турнирах и забил один мяч.
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