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Дзагоев считает, что чемпионат России можно доиграть за четыре недели

3 мая 2020, 14:47
Алан Дзагоев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Алан Дзагоев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказал мнение, что Тинькофф чемпионат России можно доиграть за четыре недели. Сезон прерван из-за пандемии коронавируса.

«Доиграть восемь туров осталось, — сказал Дзагоев в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Если две игры в неделю — четыре недели. Вообще без проблем. Доиграть можно будет. Учитывая, что уже перенесли Евро-2020, можно будет спокойно доигрывать. Можно будет сделать меньше паузу (между сезонами — Прим. «СЭ») — две недели или десять дней. И то, нужна ли она будет.

29-летний Алан Дзагоев в текущем сезоне провел девять матчей за ЦСКА во всех турнирах. Армейцы занимают пятое место — 36 очков в 22 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=PO-iI7153xE

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