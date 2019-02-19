Дзагоев получил травму в матче ЦСКА - "Картахена". Его унесли на носилках

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму в товарищеском матче против "Картахены". В ходе атаки он рухнул в чужой штрафной и схватился за правую ногу в районе бедра и колена.
28-летнего хавбека унесли в раздевалку на носилках на 16-й минуте встречи. Его заменил полузащитник Кристиян Бистрович.
19 февраля 2019 г.
В текущем сезоне Дзагоев провел 11 матчей за ЦСКА и отметился 1 голевой передачей.
Дзага покидает поле на носилках. Будем надеяться, что всё обойдётся 🙏 #КартахенаЦСКА pic.twitter.com/PuaBPT9kIu– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 февраля 2019 г.
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