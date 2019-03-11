Дзагоев назвал самого быстрого игрока в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе на Youtube-канале армейцев поделился интересными фактами о жизни своей команды.

– Кто чаще всего опаздывает?

– Набабкину часто пихали. Не помню, чтобы кто-то опаздывал на тренировку. В основном, все приходят в 11 часов. С 11.00 до 11.15 занятия в тренажерном зале в Москве. Набабкин мог прийти в 11.30, поэтому ему и пихали. Слуцкий даже тоже пихал, – ответил Дзагоев.

– Кто самый быстрый?

– Думаю, что Щенников. Если на дистанцию и без мяча, то, определенно, Щенников.

– Кто лучше всех играет в отборе?

– Фернандеса тяжело обводить.

– С кем бы поменялся телами из футболистов?

– Из наших? Ни с кем. Мне мое тело нравится.

– Кто никогда не расстается с телефоном?

– Никс (прозвище Влашича – прим. "СЭ") всегда с телефоном.

– Чей характер на поле и в жизни отличается сильнее всего?

– Наверное, мой. В жизни я очень спокойный. Чтобы меня вывести, то надо очень постараться. На поле для этого хватает секунды.