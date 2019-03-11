Дзагоев назвал имя футболиста ЦСКА, который мог бы заиграть в "Барселоне"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе на Youtube-канале армейцев поделился интересными фактами о жизни своей команды.
– Кто больше всех читает?
– Ефремов, – сказал Дзагоев.
– Кто чаще всего пропускает между ног на тренировках?
– Савельич (Онопко – прим. "СЭ"). Сегодня опять получил и до этого опять получил. Когда с нами играет Савельич, то обязательно надо между ног дать.
– Кто одинаково хорошо бьет с обеих ног?
– Бистрович, наверное.
– Кто быстрее всех думает на поле?
– Ильзат Ахметов.
– Кто самый перспективный в команде?
– Довольно молодая команда у ЦСКА сейчас. Можно и Ахметова выделить, Облякова, Чалов туда же заходит.
– Кто бы мог играть в "Барселоне"?
– Наверное, никто. Но верю в Никса (Влашич – прим. "СЭ").
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