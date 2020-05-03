Дзагоев играет в PUBG во время карантина

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как он проводит паузу в сезоне, связанную с пандемией коронавируса.

«Фильмы смотрел, но в основном я играю в PUBG Mobile, — сказал Дзагоев в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — До этого играл, но потерял форму. Сейчас зашел, а меня убивают. Вот, форму набираю, с братом играю. Но он уже 10 лет играет, а толку никакого. Я за месяц форму набрал. Из команды в PUBG еще играет Набаба (Кирилл Набабкин — Прим. «СЭ»), но очень слабо».

29-летний Алан Дзагоев в текущем сезоне провел девять матчей за ЦСКА во всех турнирах.