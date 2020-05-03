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Дзагоев играет в PUBG во время карантина

3 мая 2020, 13:47
PUBG. Фото weplay.tv.
PUBG. Фото weplay.tv.
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как он проводит паузу в сезоне, связанную с пандемией коронавируса.

«Фильмы смотрел, но в основном я играю в PUBG Mobile, — сказал Дзагоев в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — До этого играл, но потерял форму. Сейчас зашел, а меня убивают. Вот, форму набираю, с братом играю. Но он уже 10 лет играет, а толку никакого. Я за месяц форму набрал. Из команды в PUBG еще играет Набаба (Кирилл Набабкин — Прим. «СЭ»), но очень слабо».

29-летний Алан Дзагоев в текущем сезоне провел девять матчей за ЦСКА во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=PO-iI7153xE

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